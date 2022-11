Creatives Rebuild New York, 43,2 milioni di dollari per gli artisti

La Creatives Rebuild New York ha annunciato di aver stanziato 43,2 milioni di dollari per pagare alcuni artisti. L’assegno mensile è di un’entità compresa tra i 1.000 e i 2.400 dollari. Dura 18 mesi ed è destinato ad artisti che risiedono in tutto lo stato. Bisogna ricordare che la CRNY è un’iniziativa triennale da 125 milioni di dollari della Andrew W. Mellon Foundation.

Circa il 20% dei percettori è specializzato nelle nelle arti visive. Addirittura il 62% ha affermato di non avere avuto nessuna rete di sicurezza finanziaria prima di questa iniziativa. Il progetto vuol essere un’alternativa al sistema di borse di studio e sovvenzioni su cui contano solitamente gli artisti negli USA, che però sono distribuite in modo disomogeneo.

“Siamo entusiasti che questo programma aiuti gli artisti a soddisfare le loro esigenze di base. Speriamo che in futuro questo reddito garantito diventi un modello per soluzioni su larga scala anche politiche”, ha dichiarato Emil Kang, presidente del consiglio direttivo della Creatives Rebuild New York e direttore del programma per le arti e la cultura della Fondazione Mellon.