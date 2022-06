Del Vecchio: dal mondo ad Agordo, la sua comunità gli dice addio

Più che un addio è lo stringersi di una comunità attorno al suo uomo guida. Oggi Agordo, comune di poco più di 4mila abitanti nel bellunese, si prepara per salutare Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica che si è spento ieri, all’età di 87 anni, all’Ospedale San Raffaele di Milano.

Qui, tra i monti della provincia di Belluno, un giovane milanese di origini meridionali aveva deciso di insediare la propria azienda e far fiorire le proprie idee visionarie, contribuendo a generare sul territorio una comunità unita, solidale e laboriosa che è stata una delle chiavi del grande successo di Luxottica.

A pochi chilometri da Agordo, quartier generale dell’industria creata da Del Vecchio, c’è lo stabilimento di Sedico, dove tra drappi neri e foto commemorative, vengono lasciato bigliettini, fiori e ringraziamenti all’uomo e all’imprenditore.

Oggi, dall’Ospedale San Raffaele di Milano, il feretro arriverà ad Agordo e, dopo aver attraversato il paese, giungerà al Palaluxottica, dove sono previsti la camera ardente e i funerali.



Oltre a politici, big dell’industria e della finanza made in Italy, a partecipare in massa all’ultimo saluto saranno proprio i lavoratori della Luxottica. Un’ulteriore testimonianza del solido legame che Del Vecchio, imprenditore globale per eccellenza, visionario, aperto al mondo, ha saputo creare con una realtà locale di piccole dimensioni e che tuttavia è stata fondamentale per il suo successo.