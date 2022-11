Disney, addio Chapek: torna Iger

Ritorno al passato al vertice della Disney. Robert Chapek, attuale amministratore delegato, infatti sarà sostituito dal suo predecessore, Robert Iger, che in precedenza aveva trascorso più di 15 anni come leader dell’azienda. Il mandato di Iger è di due anni, nelle intenzioni del consiglio di amministrazione dovrà “stabilire la direzione strategica per una rinnovata crescita e di lavorare a stretto contatto con il consiglio di amministrazione per sviluppare un successore alla guida dell’azienda al termine del suo mandato”.

Chapek vs Ron DeSantis sul decreto “Don’t say gay“

L’ultimo periodo per Chapek è stato molto duro a causa delle sempre più numerose critiche. Su tutte pesano in particolare gli scontri pubblici con Scarlett Johansson, star di “Black Widow”, e l’aspro litigio con Ron DeSantis, appena rieletto governatore della Florida e stella nascente repubblicana con vista sulla Casa Bianca. In quel caso lo scontro era stato sul discusso e discutibile decreto rinominato “Don’t say gay”, che vieta agli insegnanti di parlare dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.

Sul fronte finanziario non va meglio, da inizio anno il prezzo delle azioni Disney è sceso di poco più del 41%. Secondo il comunicato della Disney, è stato proprio Chapek a dimettersi.

Disney, il nuovo corso di Robert Iger

“Il consiglio (di amministrazione n.d.r.) ha concluso che, mentre la Disney si imbarca in un periodo sempre più complesso di trasformazione del settore, Bob Iger si trova in una posizione unica per guidare l’azienda attraverso questo periodo cruciale”, ha dichiarato in una nota Susan Arnold, presidente del consiglio di amministrazione. “Iger ha il profondo rispetto del gruppo dirigente senior della Disney, con la maggior parte dei quali ha lavorato a stretto contatto fino alla sua partenza da presidente esecutivo 11 mesi fa, ed è molto ammirato dai dipendenti Disney in tutto il mondo, il che consentirà una transizione senza soluzione di continuità di comando.”