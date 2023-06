Draghi al MIT: “Ucraina nella UE e nella NATO”

Per Draghi quella della Russia in Ucraina è stata “una invasione brutale”, una operazione “premeditata” di Putin, nella strategia “delirante” dello zar di Mosca che punta a rinverdire i fasti della Russia imperiale. Draghi ha parlato ieri al Mit, il Massachussets Institute of Technology, dove ha ricevuto il premio Miriam Pozen ed ha tenuto una lettura ispirata alla sua esperienza di banchiere centrale.

Secondo Draghi “Non c’è alternativa per gli Stati Uniti, l’Europa e i suoi alleati, che assicurare la vittoria della Ucraina in questa guerra“. Secondo l’ex premier, la Ue deve aprirsi all’Ucraina e ai Paesi balcanici e dovremmo essere “pronti a iniziare un viaggio cob l’Ucraina che porti alla sua adesione alla Nato”. Sul fronte economico, Draghi ha messo in guardia sul fatto che l’inflazione nei Paesi occidentali potrebbe durare più a lungo del previsto, sottolineando che muovendosi in maniera coordinata governi e banche centrali riusciranno comunque a stabilizzare i prezzi.