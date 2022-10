Dugin “torna” in Italia, ma l’ideologo di Putin è nella lista nera dell’UE

La fascinazione per Dugin, da molti dipinto come ideologo di Putin, in Italia è sempre stata forte. Per anni ha partecipato a conferenze e presentato libri proponendo la sua “Quarta teoria politica”: l’illiberalismo. Una nuova teoria costituita dai fondamenti delle dottrine politiche di estrema destra ed estrema sinistra che si sono opposte, fallendo, al liberalismo e allo stile di vita occidentale.

Sabato Dugin sarà a Modena per la conferenza “Darya Dugina, il pensiero e l’esempio. L’eurasiatismo e la sfida del multipolarismo”. In occasione dell’approvazione dell’ottavo pacchetto di sanzioni alla Russia, l’Unione Europea ha aggiunto Dugin nella propria blacklist. Pertanto, potrà essere ospite solo in diretta streaming.

“L’iniziativa – spiega il circolo La Terra dei Padri che ha organizzato l’evento – ha lo scopo di ricordare l’attività della giornalista ed attivista del movimento Eurasiatista, barbaramente uccisa in un attentato terroristico a Mosca il 20 agosto”. La paternità dell’omicidio della figlia di Dugin non è stata rivendicata, ma probabilmente è opera dell’intelligence ucraina. È bene ricordare che il filosofo è stato un sostenitore dell’annessione unilaterale della Crimea nel 2014. In questi mesi, invece, ha giustificato l’invasione con la scusa della “liberazione dell’Ucraina dall’influenza occidentale”. Argomenti che, abbinati alle solite dichiarazioni antiatlantiche e antiamericani, i pacifinti putiniani italiani conoscono bene.