Economia, per il 55% degli italiani i prossimi mesi più ombre che luci

Caro bollette, rumori di fondo di un conflitto che sembra solo aggravarsi, inflazione che va su in tutta Europa. Di qualunque motivo si tratti, gli italiani non appaiono particolarmente ottimisti sulle prospettive dell’economia dei prossimi mesi.

Per il 55% dei nostri connazionali, infatti, il clima economico in Italia è destinato a peggiorare nei prossimi mesi. Il sondaggio realizzato da Dire – Tecnè il 30 giugno e 1 luglio, su un campione di mille persone, registra un +0,2% rispetto all’ultima rilevazione.

Gli ottimisti sono decisamente una piccola riserva: solo il 13,4% (+0,2%) guarda alle previsioni economiche future senza grossi patemi, mentre cala il numero di intervistati che prevede una situazione stabile della nostra economia, attestandosi al 31,1% (-0,4%).

Un clima che non sembra volgere al bello, dunque. Del resto è notizia recente la nuova impennata dell’inflazione che, nell’Eurozona, è arrivata a livelli record mai raggiunti dal 1986: +8,6% a giugno e l’8% su base annua. Un incremento che rafforza le aspettative di un rapido aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, dal mese di luglio in poi.



Anche in Italia l’inflazione vola. Secondo le stime preliminari diffuse dall’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dell’1,2% su base mensile (dal +0,8% di maggio) e dell’8,0% su base annua (da +6,8% del mese precedente).