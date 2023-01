Governo, Mantovano: “Sui social cresce rancore antisemita”

Secondo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sui social cresce il rancore antisemita. “C’è un incremento preoccupante di episodi di antisemitismo, nel mondo, in Europa e in Italia. L’attenzione del governo è molto concreta”.

“Fra le mie deleghe c’è quella si Servizi di informazione e sicurezza e posso garantire un costante monitoraggio sul cyberspazio antisemita, soprattutto sui social”, ha detto Mantovano, presentando le iniziative del Giorno della Memoria.

Mantovano ha aggiunto che l’attenzione della autorità di sicurezza sul tema è massima, “per individuare i responsabili e i reati da denunciare alla magistratura”.

“Qualche minuto fa il ministro degli esteri russo, Lavrov, ha rilasciato la seguente dichiarazione: gli Stati Uniti e i suoi alleati vogliono mettere in pratica una soluzione finale contro la Russia, come Hitler per gli ebrei,” ha detto ancora Mantovano.

“Ora io credo che ci sia necessità di un po’ di senso di misura e di buonsenso. Certe analogie sono delle stupidaggini”