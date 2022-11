Il ciclismo nel metaverso grazie a Warner Bros

Warner Bros. Discovery Sports porterà gli appassionati di sport nel metaverso. Grazie a un accordo pluriennale con Infinite Reality, che sfrutta la tecnologia Web3, atleti, brand e semplici utenti potranno interagire in modo unico nel mondo virtuale immaginato da Meta.

“La partnership di Warner Bros. Discovery Sports con Infinite Reality delinea come intendiamo abbracciare le ultime innovazioni e opportunità per approfondire le connessioni tra il nostro pubblico, le serie di proprietà e i partner del marchio per scoprire possibilità per nuove aree di crescita attorno a diverse proprietà sportive”, ha affermato François Ribeiro, responsabile di Discovery Sports Events. “ Siamo entusiasti del potenziale per coinvolgere un nuovo pubblico attorno allo sport dal vivo in modi diversi, estendendo l’esperienza oltre l’ambiente dal vivo e in ancora più luoghi in cui le persone interagiscono e trascorrono del tempo”.

I primi a essere trasportati nel metaverso sono gli appassionati di ciclismo su pista. La UCI Track Champions League, infatti, sarà la prima occasione per mettere in mostra i risultati della partnership.

“Non vediamo l’ora di vedere l’entusiasmo dei fan mentre ci impegniamo con l’UCI Track Champions League e li avvicini allo sport che amano in un modo totalmente nuovo e rivoluzionario”, ha dichiarato John Acunto, CEO di Infinite Reality.