Il Colosseo migliora il Pil di 1,4 miliardi

Spesso ci chiediamo quanto effettivamente impattano sull’economia alcune mete turistiche. Il Colosseo, uno dei monumenti più iconici di Roma, è stato oggetto di una ricerca di Deloitte proprio in questo senso.

Lo studio, dal nome “The value of an Iconic Asset. The economic and social value of the Colosseum”, è stato realizzato dal team italiano di Economic Advisory, specializzato in analisi di valore e di impatto economico e sociale.

Quanto emerge è incredibile: il contributo del Colosseo al Pil nazionale è di 1,4 miliardi di euro all’anno. Questo dato dipende a due elementi: attività operative e indotto tristico. Il primo raggruppa i ricavi derivanti dalla biglietteria e dai servizi culturali e vale circa 100 milioni. La quota più cospicua, invece, dipende dall’indotto.

Il valore sociale dell’attrazione turistico-culturale, invece, ammonta a circa77 miliardi di euro.