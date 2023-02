Il PNRR vale 375mila posti di lavoro, “Regioni accelerino su scuola e sanità”

Il PNRR darà una forte spinta alla occupazione secondo Bankitalia, 375mila posti di lavoro in più con il piano a regime. L’edilizia appare uno dei settori più promettenti. A questa cifra si può aggiungere un aumento dei posti di lavoro in settori come scuola e soprattutto nella sanità, dove però un ruolo importante lo giocano le regioni. “E necessario che le Regioni accelerino le progettazioni e le fasi esecutive dei progetti Pnrr. Per cogliere le indicazioni di crescita complessiva soprattutto nel settore sanitario. Sia nella ricerca applicata, sia nella programmazione della rete assistenziale, anche e soprattutto in considerazione degli effetti sulla popolazione e sulla qualità delle prestazioni erogate”, dice il professor Guida del Campus Biomedico di Roma.