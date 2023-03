In Georgia sventolano le bandiere dell’Europa

Manifestazioni e proteste hanno scosso la Georgia dopo che il Parlamento ha approvato in prima lettura una legge sugli “agenti stranieri”, che richiederebbe alle ONG che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall’estero di registrarsi come tali. Secondo gli attivisti per i diritti umani, questa legge rappresenta una svolta autoritaria del paese e potrebbe imbavagliare l’informazione libera. I manifestanti sono scesi in piazza a Tbilisi, sventolando bandiere dell’Unione europea e degli Stati Uniti e gridando “No alla legge russa”. Ben 66 gli arresti.

Le istituzioni dalla parte dei manifestanti a Tbilisi

La presidente della Georgia, Salome Zurabishvili, ha espresso il suo sostegno ai manifestanti. Infatti, ha affermato che il suo paese non ha bisogno di una simile legge e ha promesso di porre il veto. Tuttavia, il Parlamento georgiano ha la possibilità di annullare il veto presidenziale, come fatto l’anno scorso sulla legge sulle intercettazioni.

L’Alto rappresentante UE, Josep Borrell, ha criticato il provvedimento. “La legge nella sua forma attuale rischia di avere un effetto dissuasivo sulla società civile e sulle organizzazioni non governative, minando la democrazia e i diritti fondamentali in Georgia”. Ha, inoltre, affermato che la Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa esaminerà la legge, auspicando che i parlamentari georgiani terranno in debita considerazione le sue raccomandazioni.

L’Occidente stia al fianco della Georgia

Il blocco euroatlantico deve schierarsi apertamente insieme ai popoli che scelgono libertà e democrazia. La civiltà occidentale è grande in virtù dei valori che l’hanno costituta e rinsaldata, ora non possiamo essere ignavi. Anche perché non è finita qui, oggi sono previste nuove manifestazioni. Chissà che non ci riservino altre immagini che rimarranno nella storia. Magari come quelle della donna che, ieri, davanti al parlamento di Tbilisi, ha sventolato una bandiera dell’Unione Europea resistendo agli idranti della polizia.