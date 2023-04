“L’Italia sta scomparendo”, anche Elon Musk lancia l’allarme sulla natalità

I dati dell’Istat rilasciati ieri hanno fatto scalpore: le nascite non sono mai state così basse come nel 2022. La decrescita è così clamorosa che anche Elon Musk su Twitter ha commentato “l’Italia sta scomparendo”. I dati sono allarmanti e le prospettive di medio periodo sono tutt’altro che rosee. Basti pensare, essendo questo il trend, a quale può essere il destino del nostro sistema pensionistico o di quello sanitario.

“La lotta all’emergenza demografica è una priorità assoluta di questo governo. La natalità è e sarà un criterio orientativo delle politiche in tutti i settori e dell’intero esecutivo”, ha sottolineato Eugenia Roccella, Ministra della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità. Non si è fatta attendere la replica del ministro Salvini a Elon Musk. “Il primo impegno su cui ci stiamo impegnando è investire sui giovani per tornare a riempire le culle. E se imprenditori geniali come Elon Musk credono nell’Italia, le nostre porte sono aperte”, ha spiegato il leader della Lega.

Solo dodici giorni fa, la Fondazione Magna Carta annunciava la partenza del progetto di ricerca “Per una primavera demografica”. L’idea di fondo è indagare le ragioni della desolante dinamica demografica nel nostro Paese, al fine di elaborare proposte di policy che possano invertire la tendenza. Gaetano Quagliariello, Presidente della fondazione, aveva dichiarato dalle colonne de L’identità: “Il problema è gravissimo, forse più dell’emergenza climatica. Se non si risolve la questione demografica, la società non sta in piedi”.