Kiev bombardata, che dicono i pacifisti putiniani?

Stamani ci siamo svegliati con un’altra notizia dal fronte bellico, la Russia ha ricominciato una fase di intensi bombardamenti su edifici civili ucraini. Dopo le cruente immagini di Zaporizhzhia, che non hanno causato nessuna indignazione tra i pacifisti, oggi tocca a Kiev, Zhytomyr, Dnipro, Obuhiv e Khmelnytskyi. La capitale è stata colpita più volte, diversi civili sono rimasti uccisi. Il caso vuole che ci sia addirittura un video in diretta della BBC, in cui il corrispondente è obbligato a interrompere il collegamento.

La preoccupazione della Moldova e il caso Tiraspoltransgaz

Nico Popescu, Ministro degli affari esteri e dell’integrazione europea della Moldavia, ha subito preso posizione contro l’ennesima mattanza ordinata da Putin, condannando i bombardamenti. “Tre missili da crociera lanciati questa mattina sull’Ucraina da avi russe nel Mar Nero hanno sorvolato lo spazio aereo della Moldova. Ho ordinato – ha aggiunto – di convocare l’ambasciatore russo per fornirci una spiegazione”.

Bisogna ricordare che la situazione in Transnistria, dove i filorussi hanno chiesto l’indipendenza, è ancora molto tesa con il governo centrale. Come se non bastasse negli ultimi giorni è proprio da quella che regione che Gazprom ha ricevuto un pagamento di ben 5 milioni di dollari da parte di Tiraspoltransgaz, società di petrolio e gas della Transnistria.

Il silenzio peloso dei pacifisti

Anche in questo caso, non ci sono commenti in difesa degli Ucraini da parte di tutti coloro che dicono di volere la pace. Anzi, avviene il contrario. Tiziana Ferrario, notissima giornalista ed ex volto del Tg1, ha rappresentato bene questo gruppetto ipocrita dando addirittura la colpa a Zelensky e agli USA: Putin sarebbe stato provocato dalla resistenza Ucraina e dall’attacco al ponte di Kerch. Una posizione ignobile, non solo nei confronti d Kiev.