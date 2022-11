La Danimarca verso un governo di unità nazionale e spunta il Terzo Polo

Il centrosinistra ha vinto le elezioni in Danimarca, soprattutto grazie al risultato oltre le aspettative dei Socialdemocratici. Aver raggiunto la maggioranza assoluta di un solo seggio, tuttavia, non potrebbe non bastare per formare una maggioranza. Mette Frederiksen, attuale prima ministra socialdemocratica (nella foto), ha annunciato che rassegnerà le dimissioni e che sta valutando la possibilità un governo di unità nazionale.

Dalla parte opposta del centrosinistra, nel blocco liberalconservatore perde consensi il secondo partito danese, il Partito Liberale Radicale, ma cresce Liberal-Alliance. Quattordici seggi conquistati per i populisti destra dei Democratici Danesi.

Considerato un approccio giusto per affrontare le crisi attuali, vista l’assenza di una solida maggioranza, il governo di unità nazionale era l’obiettivo dichiarato di Lars Lokke Rasmusse. Ex primo minisro conservatore e ora leader dei Moderati, una sorta di Terzo Polo, aveva dichiarato diverse volte che la politica dei due blocchi fosse da superare. Ora, probabilmente, avrà il pallino della situazione.

Il giorno dopo le elezioni, in Danimarca il nuovo governo è ancora un’incognita.