La Russia di Putin sta fallendo

Per anni la propaganda sovranista ha raccontato una Russia dove le cose funzionavano, le strade erano pulite e gli autobus in orario. Ma la Russia ha perso fra 175mila e 250mila soldati in Ucraina solo nel 2022. Tra mezzo milione e un milione di persone, molti giovani con alto livello di istruzione, sono fuggiti dal Paese. Il Covid si è portato via tra 1,2 e 1,6 milioni di persone. Invecchiamento, bassi tassi di natalità e fertilità, elevata mortalità infantile, sistema sanitario fragile, livelli letali di dipendenza da tabacco alcool e droghe completano il quadro di un Paese allo sfascio, come tutti i Paesi finiti sotto il pugno del totalitarismo.