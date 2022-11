La Russia vuole collegare la centrale nucleare di Zaporizhzhia ai territori occupati

La Russia sta cercando di collegare la centrale nucleare di Zaporizhzhia ai territori occupati. Energoatom, l’azienda atomica ucraina. Nelle scorse ore aveva comunicato che “a causa dei bombardamenti russi” la centrale è stata del tutto scollegata dalla rete elettrica. Sono entrati in funzione tutti i 20 generatori diesel. In questo modo la centrale avrebbe potuto rimanere in questo stato per 15 giorni. Ma negli ultimi minuti è arrivata una novità.

Energoatom, infatti, ha anticipato che le forze russe nella centrale nucleare occupata di Zaporizhzhia cercheranno presto di collegarla alle zone illegalmente occupate. Non solo alla Crimea, ma anche alla parte occupata degli oblast di Donetsk e Luhansk.