Le false accuse di Putin sulla bomba sporca Ucraina

Stamani il Ministero della Difesa britannico ha rivelato che in Lugansk si sta costituendo la “linea Wagner”. Organizzata dalle milizie personali di Putin, è un sistema difensivo che include difese anti carro e trincee. Evidentemente, i russi hanno paura delle legittime controffensive ucraine. Ma c’è di più. In queste ore, in Russia, sta girando una voce sull’utilizzo di una bomba sporca che sarebbe in mano all’Ucraina.

A rivelarlo è Kevin Rothrock, managing director di Meduza. Parliamo di un quotidiano online e aggregatore di notizie in lingua russa con sede in Lettonia, a Riga, che è un baluardo contro la disinformazione di stato russa sin dalla sua fondazione nel 2014.