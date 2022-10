Le incredibili rivelazioni di Borrell sull’inizio della guerra

Sono mesi difficili per l’Europa e qualche mea culpa dall’UE inizia ad arrivare. Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha rilasciato dichiarazioni molto franche sulla fase iniziale del conflitto, ma allo stesso tempo inquietanti. “Non pensavamo che ci sarebbe stata questa resistenza dell’Ucraina. E prima non pensavamo che la guerra ci sarebbe stata”. Ma le rivelazioni non terminano qui. “Devo ammetterlo: qui a Bruxelles gli americani dicevano ‘attaccheranno, attaccheranno’ ed eravamo molto riluttanti a crederci. […] Blinken mi ha chiamato dicendomi accade questo fine-settimana. Due giorni dopo è iniziato l’attacco contro Kyiv.”

Borrell si è anche rivolto duramente agli ambasciatori, “non voglio più leggere sui giornali cosa accade in uno dei vostri Paesi senza prima essere stato informato da voi. Reagite rapidamente, con una mail o un telegramma, anche se la situazione non è ancora chiara sul campo. Dobbiamo essere più rapidi – ha esortato insistentemente – io sono il ministro degli Esteri europeo, dovrei essere la persona più informata al mondo in un tempo di crisi come quello che stiamo vivendo”.