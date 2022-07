L’Italia senza Draghi? Borsa giù, su lo spread

Come giovedì scorso, il Senato vota la fiducia a Draghi (95 sì e 38 no). Ma stavolta, insieme al M5S non votano anche Fi e Lega. La “maggioranza di unità nazionale” non esiste più. Si attende la decisione del presidente del consiglio Draghi che già stasera potrebbe presentare le dimissioni a Sergio Mattarella.

L’Italia sembra correre verso il voto anticipato in Autunno. E la comunità finanziaria reagisce alla paura di perdere Draghi, garante dei conti pubblici e delle riforme. Reagisce male: la Borsa italiana affonda perdendo l’1,6 per cento (2,5 quando si capisce che il centrodestra ha fatto lo sgambetto a Draghi). Lo spread risale sopra i 210 punti base. Tutto questo alla vigilia della riunione della Bce su rialzo dei tassi e scudo anti-spread.

Ora il debito italiano rischia di finire sotto il fuoco incrociato dei mercati. I rendimenti dei titoli di Stato italiani si appiattiscono su quelli della Grecia, con i bond di Atene con scadenza a due anni giudicati meno rischiosi di 13 punti base dei Btp di analoga durata. Se la Bce non agirà in fretta il rischio è che lo spread Btp-Bund schizzi a 300 punti base.

Tutto questo nel bel mezzo di una guerra, mentre ancora ci lecchiamo le ferite della pandemia. Un altro grande, storico risultato politico per affondare il nostro Paese. Viva l’instabilità. Complimenti agli irresponsabili seduti, ancora per poco, in Parlamento.