Marangoni: “Promuovere la natalità oggi è investire sulla ricchezza di domani”

“L’Italia ormai da anni viene definita ‘Il Paese dalle culle vuote’ e questo inverno demografico che stiamo vivendo sul lungo periodo non potrà che rendere insostenibili le fondamenta del sistema di welfare del Paese”, lo scrive Monica Marangoni rilanciando sui suoi canali social la nostra ricerca sulle cause della denatalità in Italia.

“Per comprendere con un approccio scientifico le ragioni profonde del calo demografico in Italia, la Fondazione Magna Carta ha deciso di realizzare una ricerca, ‘Per una primavera demografica’, che mette al centro, in primo luogo, le persone. Siamo convinti che solo indagando su quelli che sono i timori e le paure più profonde che spingono sempre meno donne e uomini a mettere al mondo nuove vite sarà possibile strutturare delle proposte in grado di invertire il trend negativo delle nascite e studiare le soluzioni più appropriate per andare incontro alle esigenze di chi desidera vivere la genitorialità come una possibilità e non un limite”.

E ancora: “Per questo motivo sono felice di aver accettato di fare da testimonial a questo progetto insieme al grande Al Bano e alla campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francisca, perché insieme si vince. Promuovere la natalità oggi è investire sulla ricchezza di domani”.