Martina uccisa dall’ex, muore tra le braccia del fratello

Roma. Aveva 35 anni Martina Scialdone, uccisa dal suo ex con un colpo di pistola dopo una lite. L’uomo, 61 anni, l’aveva raggiunta in un ristorante della Capitale, dove la donna stava mangiando con il fratello. La lite, poi Martina si era rifugiata nei bagni del locale. Infine si era convinta a uscire per parlare col suo ex in strada.

L’uomo le ha sparato davanti al fratello. “Martina è morta fra le braccia del fratello, per fortuna non ha sparato anche a lui”, dice una vicina di casa della donna.

Secondo i dati del Viminale raccolti dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale, nel 2022 si sono stati registrati complessivamente 312 omicidi. 124 hanno donne come vittime, 101 sono state uccise in ambito familiare e affettivo. 59 hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex.