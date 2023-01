Meloni: “Ho piena fiducia in Carlo Nordio”

Giorgia Meloni lo dice in modo netto, “Ho piena fiducia in Carlo Nordio”. Il presidente del consiglio stempera le tensioni in maggioranza attorno al Guardasigilli e alla questione delle intercettazioni. Meloni spiega di aver “fortemente voluto a Via Arenula” Nordio, con il quale mantiene “contatti quotidiani”. Il ministro sabato aveva dichiarato che “con la premier c’è perfetta sintonia”, smentendo le voci sulle sue dimissioni.

Meloni conferma, fiducia a Carlo Nordio

Premier e ministro si vedranno in settimana “per definire il cronoprogramma delle iniziative necessarie a migliorare lo stato della giustizia italiana”. “Il Governo è determinato a portare avanti e ad attuare il programma di coalizione votato dai cittadini. Per dare all’Italia una giustizia giusta, veloce e vicina a cittadini e imprese”, dice una nota di Chigi.

“Spiace deludere, ma il clima nel Consiglio dei ministri è ottimo. Tutti i ministri lavorano in piena sinergia con palazzo Chigi”. Domenica però torna a farsi sentire il vicepremier Salvini: “la riforma della giustizia è una priorità anche economica per il Paese, deve essere fatta con gli avvocati e i magistrati, non contro nessuno”. Sulle intercettazioni Salvini aggiunge “usare intercettazioni per interventi politici giornalistici o giudiziari senza nessuna rilevanza è indegno di un Paese civile”.

Salvini: “Pubblicare intercettazioni private senza rilevanza penale è vergognoso”

“Leggere sui giornali gli estratti conto di qualcuno, intercettazioni private senza nessuna rilevanza penale è vergognoso”. “Chi le fa uscire e chi le pubblica deve essere punito”. Ma il vicepremier aggiunge di non voler tornare “allo scontro tra politica e magistratura, tra poteri dello Stato perché non si va da nessuna parte”. Forza Italia si schiera senza tentennamenti con Nordio: “ci possono essere sensibilità diverse su alcuni aspetti, ma l’obiettivo comune è quello di dare vita a una riforma seria ed efficace, che metta i cittadini al centro”, afferma la capogruppo in Senato, Ronzulli. “Siamo assolutamente d’accordo con il programma di Nordio, che coincide con il nostro”.

Fratelli d’Italia: “Nordio ministro di altissimo valore”

Per la capogruppo Fdi della commissione Giustizia alla Camera Carolina Varchi: “Nordio è un ministro di altissimo valore. Fortemente voluto alla guida del suo dicastero da Fratelli d’Italia che lo ha eletto tra le proprie fila per realizzare il programma elettorale scelto dagli elettori. La sua esperienza è fondamentale per scardinare tutti i problemi che soffocano la giustizia in Italia”.

“Vogliamo avere processi più veloci, assicurare la certezza della pena, una giustizia efficiente e giusta. Insieme al Guardasigilli, il cui valore è riconosciuto non solo dalle forze di maggioranza ma anche da parte dell’opposizione, cambieremo finalmente uno dei mali atavici della nostra Nazione”. Un richiamo al Terzo Polo che in effetti, con Maria Elena Boschi, si dice pronto a sostenere Nordio. “Quello che Nordio propone lo ha detto alla Leopolda prima di diventare ministro, lo ha detto nelle sedi istituzionali. Se farà quello che dice noi lo appoggeremo”.