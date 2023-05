Meloni, Mattarella e non solo: gli incontri di Zelensky in Europa

Siamo reduci da un weekend importante: il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è stato in Italia, dove ha incontrato i massimi vertici delle istituzioni italiane.

A margine del colloquio con il leader dello Stato invaso dalla Russia, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato che “è in gioco non solo l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’Ucraina, ma anche la libertà dei popoli e l’ordine internazionale”. Considerazioni simili anche dalla Presidente del Consiglio. Così Giorgia Meloni in conferenza stampa: “Noi non siamo così ipocriti da chiamare pace qualsiasi cosa che possa assomigliare a un’invasione, nessuna pace ingiusta potrà mai essere imposta all’Ucraina e qualsiasi accordo di pace dovrà essere condiviso da questo popolo e l’Italia continuerà a contribuire ogni sforzo che possa condurre verso questa direzione”.

Meno caldo, invece, il colloquio con Papa Francesco. Il Pontefice sembra concentrarsi molto sulla ricerca della pace e sulla condanna della guerra, meno ad aiutare l’Ucraina e stigmatizzare la bellicosità russa. Forse dipende dallo spazio che la Santa Sede vuole conservare per future azioni diplomatiche, ma è comprensibile che Zelensky non sia pubblicamente entusiasta di questa impostazione dialettica.

Oggi è previsto un colloquio di Zelensky con il Presidente Macron a Parigi con il premier britannico Sunak a Londra. Intanto il presidente ucraino ha ricevuto il Premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Presenti per l’occasione anche Ursula Von Der Leyen, Presidente della Commissione Europea, e Svetlana Tikhanovskaya, leader dell’opposizione in Bielorussia da anni esiliata da Lukashenko. A Berlino è stato accolto dal cancelliere tedesco Olaf Scholz e dal presidente Frank-Walter Steinmeier.

Before receiving The Charlemagne Prize of Aachen, Zelenskyi met with exiled Belarus opposition leader Tikhanovskaya. She fled Belarus in 2020 after running against authoritarian leader Alexander Lukashenko in presidential elections. She is widely thought to have won. pic.twitter.com/vZyfLWqLjf

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 14, 2023