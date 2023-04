Natalità: Al Bano, Di Francisca e Marangoni testimonial di Magna Carta

Il cantautore Al Bano, la campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francisca e la giornalista e conduttrice televisiva Monica Marangoni, sono i tre testimonial di “Per una Primavera demografica”, la ricerca promossa dalla Fondazione Magna Carta per comprendere le cause della denatalità in Italia.

Tre volti noti, del mondo della musica, dello sport e della televisione nostrana, che danno visibilità a un tema, quello del calo demografico nel nostro Paese, sempre più presente nel dibattito pubblico. Un dibattito corroborato dall’ultimo recente rapporto dell’Istat, che evidenzia la drammatica distanza fra il numero dei nati e il tasso di mortalità. Da un paio di settimane a questa parte, il tema ha assunto particolare risalto anche sulla grande carta stampata nostrana. Molti fra i maggiori giornali italiani si sono affrettati a riprendere il tweet dell’imprenditore Elon Musk, il quale dal suo profilo commenta “L’Italia sta scomparendo”. Inoltre, negli ultimi giorni si è registrata un’impennata delle ricerche online da parte degli utenti sulla demografia. Gli indici SEO e SERP confermano questa tendenza.

Al Bano, Di Francisca e Marangoni hanno deciso di prestare il proprio volto e la propria voce alla campagna di comunicazione della Fondazione, per aumentare la consapevolezza dell’opinione pubblica sulla questione della denatalità. È chiaro che oggi servono azioni concrete, da parte delle istituzioni e del mondo dell’impresa, per stanziare fondi e venire incontro alle esigenze dei giovani che decidono di mettere su famiglia e fare figli; come pure vanno estesi gli incentivi e premiato il coraggio delle famiglie numerose. Ma l’idea di Magna Carta è di approfondire, grazie agli studi già pubblicati dalla Fondazione e attraverso questa nuova ricerca, quali sono le ragioni profonde, non solo economiche, bensì sociali e culturali, che spingono tanti italiani a rimandare la decisione di fare un figlio o a rinunciarvi.

Da oggi, parte anche il crowdfunding, la campagna di raccolta fondi attraverso la quale Fondazione Magna Carta intende finanziare la ricerca. Chi vuole, può effettuare una donazione, attraverso il sito internet dedicato al progetto messo on line da Magna Carta, per sostenere una serie di attività previste dal progetto. Le donazioni serviranno a organizzare focus group tematici, con giovani, esperti e professionisti, ma anche a creare la mappa della natalità in Italia e a individuare le buone pratiche di welfare aziendale e territoriale nel nostro Paese. Invertire il trend demografico negativo nazionale non solo è possibile, ma indispensabile se vogliamo dare un futuro all’Italia. Interveniamo subito o il Bel Paese sparirà. Se dopo l’inverno, vuoi una primavera demografica, sostieni la ricerca (clicca qui) di Magna Carta con la tua donazione.