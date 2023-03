Natalità, Quagliariello (Magna Carta): “Comprendere le ragioni profonde per cui in Italia non si fanno più figli”

“In Italia dobbiamo invertire il trend demografico negativo per tutelare il welfare, per rendere più dinamico il mercato del lavoro rimettendo in moto l’ascensore sociale e per affrontare le grandi questioni legate alla gestione della Terza Età”, a dirlo è il Presidente della Fondazione Magna Carta, Gaetano Quagliariello, intervenendo all’evento Per una Primavera demografica che si è svolto oggi all’Hotel Bernini di Roma.

“In Svezia e in Danimarca il tasso di natalità è tornato a salire. Germania e Francia hanno bloccato il declino. L’Italia invece è in pieno inverno demografico. Occorre cambiare rotta prima che sia troppo tardi,” sottolinea Quagliariello. “Per Magna Carta è il momento di dare un’applicazione concreta agli studi sulla crisi demografica realizzati lo scorso anno con il nostro Osservatorio Politico”.

“Abbiamo i dati e sappiamo quali saranno le conseguenze della crisi demografica su welfare, sanità, lavoro. È il momento di passare dalla teoria alla pratica, dalle parole ai fatti: comprendere quali sono le ragioni profonde per cui gli italiani non fanno figli è il senso della ricerca che realizzeremo nel corso del 2023”, conclude

Quagliariello.