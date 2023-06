Nordio cita Tacito: “Più Repubblica è corrotta, più sforna leggi”

“Il sistema della corruzione,” ha detto ieri il ministro della Giustizia Nordio, “si annida nella incertezza della normativa, nella incertezza delle competenze e nella complessità della procedure”. Il ministro è intervenuto ad un convegno sulla riforma del sistema tributario alla Milano Luiss Hub. Per i reati più gravi come la corruzione, ha spiegato Nordio, “vige il principio citato più di duemila anni fa da Tacito: più la Repubblica è corrotta più sforna leggi”. Avere più norme “rende complicate le procedure e aumenta le porte alle quali il cittadino deve bussare per ottenere il provvedimento”. In questo modo aumentano anche le possibilità di “arrivare a una serratura che non si apre e arriva qualcuno che dice: la devi ungere”.