Ogni anno in media buttiamo 27 chili di cibo a testa

Ogni anno gli italiani mediamente buttano oltre 27 chili di cibo a testa. La frutta è l’alimento più sprecato, 1,2 chili per abitante vengono gettati nella pattumiera, poi il pane, insalata, verdure, aglio e cipolle. L’impatto dello spreco alimentare per le famiglie è di quasi 6,5 miliardi di euro all’anno secondo il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari dell’Università di Bologna e di Last Minute Market. “Si tratta di un fenomeno che determina effetti dirompenti sull’economia, sulla sostenibilità e sul piano ambientale per l’impatto negativo sul dispendio energetico e sullo smaltimento dei rifiuti,” ha detto Gianluca Barbacovi, presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige. “Le emissioni associate allo spreco alimentare rappresentano l’8-10 per cento del totale dei gas serra”.