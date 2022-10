Porto di Trieste: addio Ferriera, ecco il nuovo polo logistico

Novità dal porto di Trieste. La Ferriera, chiusa due anni fa, sarà sostituita da un nuovo polo logistico infrastrutturale. Il progetto è di Icop, un’impresa con sede in provincia di Udine. Fondata nel 1920, attualmente è tra i principali operatori europei specializzati in microtunnel, ingegneria del sottosuolo e opere infrastrutturali.

L’operazione strutturata dagli istituti di credito, Bnl Bnp Paribas e UniCredit, vale 20 milioni di euro, garantiti da Sace. Così Icop rileverà le quote di Finarvedi, ovvero la società concessionaria dell’area in cui si svilupperà il nuovo polo. Rispetto a prima cosa ambierà? Verranno realizzati un nuovo snodo e uno scalo ferroviari, un raccordo autostradale, l’allungamento della banchina portuale e un impianto di smaltimento rifiuti. Non proprio poca roba. Questa novità è parte di un più ampio piano che include la riqualificazione delle attività industriali e portuali, il recupero ambientale e la riconversione di Servola.

Oltre a Icop sono coinvolti nel progetto anche i ministeri dello Sviluppo Economico, Ambiente e Infrastrutture e Trasporti, l’Agenzia Nazionale politiche attive Lavoro, l’Agenzia Demanio, il Porto di Trieste, la Regione Friuli Venezia-Giulia il Comune di Trieste e il gruppo Arvedi.