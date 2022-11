Quel concentrato di luoghi comuni della nuova eroina di sinistra

Faccio propaganda a discapito delle mie idee ma l’intervista a Repubblica della nuova eroina della Sinistra, Elly Schlein, va letta attentamente.

Un assemblaggio di luoghi comuni, tipo le accuse sul Job act liberista, affermazioni generiche, analisi approssimative.

Appelli al cambiamento che quando vengono declinati in proposte rimettono in campo i divieto sui contratti a termine, i salari che devono aumentare per legge e la ricchezza che deve essere distribuita anche se non viene generata.

Le stesse fesserie propagandate dal M5S, rilette con le lenti deformate della ideologia e con il linguaggio politicamente corretto.

Per coltivare con la sua Guida illuminata la prospettiva di consegnare ciò che rimarrà del PD ai rappresentanti del qualunquismo populista nella versione rossoverde.

Un suggerimento non richiesto agli amici del PD: sostituite le primarie con una lotteria o con un sorteggio.

Aumenterebbero le probabilità di trovare leader adeguati.