Riforme, De Petris (Leu): “Serve attuazione organica dell’articolo 49 della Costituzione”

“La Commissione di garanzia sugli statuti dei partiti, la trasparenza e la rendicontazione, cioè i bilanci, delle forze politiche” ha dovuto fare i conti con “una scarsità di mezzi e risorse” e con le problematiche che questo comporta nel sistema di controllo dei finanziamenti. Lo dice al giornale online l’Occidentale Loredana De Petris, già senatrice e capogruppo di Leu, che oggi interviene al seminario di Fondazione Magna Carta sui partiti politici alla Camera dei Deputati.

Per De Petris però la questione resta la “attuazione organica dell’articolo 49,” che riguarda “le forme di democrazia interna” ai partiti non soltanto i loro statuti o rendiconti”. In un mondo completamente cambiato insieme al modo di fare politica e in uno scenario generale contraddistinto da una profonda verticalizzazione delle decisioni del potere politico, “occorre da una parte trovare forme di intervento serio sul finanziamento,” sottolinea De Petris, ma soprattutto interrogarsi sullo spazio di azione dei cittadini nei partiti, “sulle forme di partecipazione politica” delle persone e delle comunità “nel tempo dei social media”.