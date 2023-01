Riforme, Parrini (Pd): “Su partiti si misura qualità democrazia. Importante iniziativa di Magna Carta”

“Quella di Magna Carta è un’iniziativa importante, perché parlare della trasparenza e delle regolazione della vita interna ai partiti politici significa parlare della qualità della nostra democrazia”. Lo dice all’Occidentale, il senatore del Partito Democratico Dario Parrini, che oggi partecipa al seminario sui partiti politici organizzato alla Camera da Fondazione Magna Carta. Parrini, insieme a Gaetano Quagliariello è stato uno dei promotori in parlamento del disegno di legge di modifica alla legge 6 luglio 2012 n. 96 in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.