Rigassificatore di Piombino, finalmente ci siamo grazie alle compensazioni

Buone notizie sul fronte dei rigassificatori. Grazie alla leva delle compensazioni, il governo ha ottenuto il via libera per l’arrivo di Golar Tundra nel porto di Livorno.

Giani, presidente della Regione Toscana e commissario straordinario per l’opera, ha annunciato ieri che l’accordo è stato raggiunto. Mezzo miliardo il valore stimato delle compensazioni.

Tra i vantaggi per i piombinesi anche uno sconto del 50% sulle bollette per i prossimi 3 anni. Si tratta del tempo di permanenza della nave rigassificatrice.

Così il governo ha ottenuto la tutela dell’interesse nazionale. Anche a Ravenna ci sono state delle compensazioni, meno onerose, a fronte dell’installazione di un rigassificatore.

Parliamo di 90 ettari boschivi sul litorale del lido ravennate di Punta Marina e il completamento di una pista ciclabile di 30 chilometri. L’installazione di entrambi i rigassificatori garantirà 5 miliardi di metri cubi di gas all’anno e agevolerà l’emancipazione dalle fonti energetiche russe.

Andava fatto ed è stato fatto. Lo strumento delle compensazioni in denaro o attraverso la realizzazione di opere alternative rappresenta uno strumento utile a mitigare le ricadute sui territori delle opere infrastrutturali.

È molto probabile che le compensazioni non elimineranno il dissenso e la opposizione dei Nimby alla presenza dei rigassificatori. Per questo, e quando è possibile, le compensazioni vanno inserite in una gestione più inclusiva del territorio, da realizzare a monte, in fase di progettazione delle opere e confronto con le comunità locali.