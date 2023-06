Roccella, ‘serve welfare amico delle donne e pro natalità’

“Il contributo femminile e la piena partecipazione delle donne al lavoro e alla politica è fondamentale per la crescita del Paese. L’empowerment femminile è un obiettivo del nostro governo: è essenziale che le donne concorrano al pari degli uomini alla realizzazione del futuro”. Lo ha detto il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Maria Eugenia Roccella, nel corso del suo video-intervento al convegno “Le donne, il lavoro e la crescita economica”, organizzato a Roma dalla Banca d’Italia.

“Serve un welfare amico delle donne e pro natalità, due temi strettamente legati tra loro. Ci sono ancora molti ostacoli che le donne affrontano quotidianamente per la piena realizzazione: disparità salariali, pensionistiche, differenze nell’accesso al credito, barriere culturali e stereotipi. Il Governo ha adottato una serie di provvedimenti come l’obiettivo Pnrr della certificazione di genere per le imprese e anche nella legge delega sul riordino degli incentivi delle imprese l’empowerment femminile è un principio cardine”.

Bisogna tenere a mente, ha aggiunto il ministro Roccella, che “il gender gap che è quantitativo ma anche qualitativo: il tasso di occupazione femminile basso si accompagna alla bassa presenza di donne nei ruoli apicali. Non solo quante donne lavorano ma anche come lavorano, qualità della loro presenza nel mondo del lavoro”. “Per questo serve un grande cambiamento culturale, c’è bisogno di un coinvolgimento più ampio con imprese, aziende datoriali e il no profit per costruire un ambiente di lavoro finalizzato ‘all’armonizzazione tra vita e lavoro’ che sia favorevole alle donne e alla natalità”.