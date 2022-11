Russia-Iran, aerei senza pilota per distruggere la libertà ucraina

Secondo le indiscrezioni ieri riportate dal Washington Post, Russia e Iran hanno raggiunto all’inizio di novembre un accordo per iniziare a produrre aerei senza pilota armati su suolo russo. Il regime di Putin cerca quindi nuove opzioni per continuare la distruzione dell’Ucraina nel mese in cui si celebra l’Holomodor day.

Fonti di intelligence di paesi occidentali hanno assicurato che Russia e Iran stanno spostando rapidamente progetti e componenti in modo da iniziare la produzione nei prossimi mesi. È chiaro che una situazione di questo tipo avvicinerebbe sempre di più due Paesi sempre più isolati a livello internazionale, che sperano di supportarsi a vicenda mentre sono sempre più deboli.

Il ministero della Difesa russo non ha commentato e nemmeno la Casa Bianca ha voluto rilasciare dichiarazioni.