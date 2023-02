Sanremo, l’allungo di Mengoni

Marco Mengoni allunga nelle scommesse sul vincitore del Festival di Sanremo. Mengoni vince la prima serata del Festival con “Due vite”, mentre tra gli scommettitori perde terreno Ultimo, uno dei favoriti. L’artista è dato 1,78 da Planetwin365 e l’1,90 da William Hill. Giorgia, in attesa del debutto di stasera, è seconda a 5,50. Chi avanza più di tutti è Coma Cose, in tabellone a 11 volte la posta. Per Mengoni molti applausi all’Ariston e in sala stampa nella serata d’apertura della 73esima edizione del Festival di Sanremo. La sua è stata giudicata una performance impeccabile. “È andata”, ha detto al termine dell’esibizione mostrando ad Amadeus le mani tremanti. Promosso anche per il look.