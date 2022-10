Sorry Greta, per gli americani il mondo non sta finendo

C’è una bella differenza tra riconoscere che l’ambiente vada salvaguardato e dire, come Greta e il suo fan club, che il mondo sta finendo. Gli americani non sono d’accordo con il massimalismo verde che tanto ha preso piede negli ultimi anni.

Solo per il 42% degli intervistati, infatti, il riscaldamento climatico è un problema di breve periodo. I restanti, invece, lo ritengono un problema di lungo periodo o di scarsa urgenza. Inoltre, il 21% non considererà proprio questo elemento quando si recherà alle urne per le elezioni di midterm. Insomma, Greta se ne faccia una ragione: negli USA le sue teorie catastrofiste non hanno sfondato.