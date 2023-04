Stato-Mafia, la Cassazione assolve gli ex del Ros e Dell’Utri

Ieri la Corte di Cassazione ha assolto in via definitiva gli ex ufficiali del Ros, Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, nel processo sulla “trattativa Stato-Mafia”. Per “non aver commesso il fatto”. Assolto anche l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri. Finisce così una odissea giudiziaria durata oltre 20 anni, con la Suprema corte che accoglie in pieno le tesi degli imputati. “È stato restituito l’onore ai Ros,” il commento dell’ex generale dei Carabinieri Mori.