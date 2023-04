Sui borghi italiani si può investire di più

I borghi italiani sono una risorsa strategica, in termini culturali ed economici. Ogni investimento a loro dedicato è auspicabile. Ad esempio con maggiori risorse nel Pnnr, utili a soddisfare i bisogni di tali componenti del nostro patrimonio nazionale.

Il Ministero della Cultura si sta occupando di questa problematica, in un’ottica di rigenerazione culturale, sociale ed economica, come evidenziato dal sottosegretario Sgarbi. A tal riguardo, infatti, si sta valutando di rafforzare strumenti programmatori come il Piano sviluppo e coesione, per finanziare interventi e progetti di cooperazione e collaborazione nei Comuni di piccole dimensioni. L’idea è dunque di aumentare i finanziamenti disponibioli.

Ricordiamo infatti le difficoltà alle quali sono esposte queste realtà del nostro Paese, così peculiari e amate eppure così dimenticate. Ad esempio il crescente fenomeno dello spopolamento, dovuto alla posizione geografica e al progressivo abbandono degli abitanti, che si spostano verso centri più grandi.

Un fenomeno tanto frequente da non poter più essere considerato un’eccezione, ma la regola. Eppure si tratta di aree di pregio artistico e naturalistico e presidio di tradizioni che stanno velocemente scomparendo.