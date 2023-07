Temperature record in Italia, ondata di calore in Europa

Roma in questi giorni sta affrontando una tempesta di calore con le temperature tra le più elevate degli ultimi anni. Ma è tutta l’Italia che potrebbe battere alcuni primati storici sul fronte delle temperature. Dopo che il britannico Times ha definito Roma “Infernal City”, IlMeteo.it prevede che la Capitale batterà il suo precedente record di caldo (+40.7°C nel giugno 2022), toccando quota 42°-43°C in questa settimana.

Tra oggi e domani potremmo toccare tra i 38-40°C in grandi città del Centro-Nord. Al Sud potremmo superare i quaranta gradi in Sardegna, in Puglia e Sicilia. A Decimomannu in Sardegna, nelle aree interne dell’isola, si aspettano anche 45-47°C . A rendere il caldo ‘feroce’ sarà soprattutto l’afa provocata dagli elevati tassi di umidità. Afa che mette a rischio la salute delle persone fragili come anziani e bambini o persone con problemi respiratori e cardiovascolari.

L’ondata di calore africano dovrebbe cominciare a smorzarsi nel fine settimana ma solo al Nord. L’ondata di caldo avvolge anche l’Europa, con incendi in Grecia dove i turisti sono stati evacuati da almeno sei comunità balneari, e gli Stati Uniti, dove le autorità sanitarie hanno messo in allarme la popolazione, ricordando alle persone di rimanere idratate e di proteggersi dal sole. Negli Usa e in Cina le temperature la scorsa settimana hanno superato i cinquanta gradi.

L’Europa è il continente che si riscalda più rapidamente al mondo e nelle isole italiane l’agenzia spaziale europea prevede fino a 48C. Attualmente, la temperatura record sulla terraferma è di 48,8 gradi, registrata in Sicilia nel 2021.