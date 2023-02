Tim rileva problemi di “interconnessione internazionale”, a pensar male…

Tim ha rilevato “un problema di interconnessione internazionale” sulla Rete italiana. Con tante città che lamentano disservizi. “Sono in corso le analisi per la risoluzione del problema,” dichiara un portavoce della società. I disservizi sulla rete si stanno verificando da stamattina, il problema “impatta il servizio a livello nazionale”. Tra le città interessate Milano, Roma, Torino, Bari, Napoli, Palermo, Firenze e Bologna. Intanto diventa virale l’hastag #Timdown che gli utenti stanno usando per denunciare le difficoltà sulla Rete. Secondo la Polizia postale non risulta che sia in corso un attacco hacker alle reti e alle infrastrutture della Tim. Gli uomini della Polizia Postale sarebbero comunque in stretto contatto con il personale informatico e della sicurezza di Tim. I problemi di Tim arrivano dopo i disservizi con gli account mail di Libero e Virgilio, durati alcuni giorni. La Polizia postale ci tranquillizza, ma a pensar male non si sbaglia?