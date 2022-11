Ucraina, Sunak: 60 milioni di dollari per la difesa antiaerea

La Gran Bretagna ha annunciato che fornirà 60 milioni di dollari in attrezzature per la difesa antiaerea all’Ucraina. L’ultimo pacchetto di difesa aerea britannica include 125 cannoni antiaerei, oltre alla tecnologia per combattere i droni Shahed e Mohajer di fabbricazione iraniana. Ne fanno parte anche 1.000 missili antiaerei.

Oggi a Kiev c’è stato l’incontro tra Rishi Sunak e Volodymir Zelensky. “La Gran Bretagna sa cosa significa combattere per la libertà. Saremo con voi fino alla fine. L’Ucraina deve prevalere e prevarrà “, ha dichiarato il premier britannico. “Con amici come te al nostro fianco, siamo fiduciosi per la nostra vittoria”, ha risposto il presidente ucraino su Twitter.