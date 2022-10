Ucraina, uno spiraglio dagli USA sulla difesa aerea HAWK

Nonostante l’aperta ostilità di alcune frange di Democratici e Repubblicani, l’amministrazione americana rimane al fianco degli Ucraini. Reuters, infatti, riporta che gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di fornire all’Ucraina apparecchiature di difesa aerea HAWK.

In questo modo l’Ucraina sarebbe in grado di difendersi dagli attacchi di droni e missili da crociera russi. Questo tipo di missili sono simili agli Stinger, che però sono più piccoli e a corto raggio, ma sono già utilizzati dalle forze armate ucraine.

Nel frattempo, le accuse della Russia circa l’intenzione di Kiev di usare una bomba sporca hanno mobilitato le diplomazie. Certi che si tratti di un bluff, in Occidente si teme che dal Cremlino stia preparando proprio ad un attacco di questo tipo. Ad ogni modo, una priorità dell’Ucraina è eliminare qualsivoglia dubbio sul proprio coinvolgimento. “Apprezzo la tempestiva risposta di Rafael Mariano Grossi al nostro invito. Esperti dell’Aiea dovrebbero arrivare a breve e dimostrare che l’Ucraina non ha né ‘bombe sporche’ né piani per svilupparle”, ha dichiarato Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri, su Twitter.