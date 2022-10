Vera Pace, le piazze di Roma e Milano a favore dell’Ucraina

In Italia non ci sono solo le piazze che dicono di volere la pace, quando, in realtà, auspicano solo la resa dell’Ucraina. Ci sono anche le piazze che si riempiono nel nome della libertà e dell’autoderminazione dell’Ucraina. Il Comitato Giovani Ucraina ha organizzato due manifestazioni apartitiche a Roma e Milano questo weekend. Oggi nella Capitale e domani in Lombardia. Invio delle armi a oltranza e supporto alle sanzioni contro la Russia, queste le parole d’ordine. Vera Pace è lo slogan.

“Vogliamo che l’Italia continui a prendere una posizione netta e diciamo NO ai finti pacifismi alimentati da leader come Conte e Berlusconi, che proponendo disarmo e stop all’invio di armi all’Ucraina stanno dalla parte di Putin e dell’invasore russo”, hanno affermato i coordinatori del Comitato Giovani per l’Ucraina Matteo Hallissey e Francesco Intraguglielmo. Moltissimi cittadini ucraini erano presenti alla manifestazione anche grazie alla partecipazione di Oles Horodetskyy, presidente dell’Associazione Cristiana Ucraini in Italia.

Hanno aderito alle manifestazioni “Vera Pace” le associazioni RLS, Milton Spritzman, Associazione Piero Capone, Movimento Giovani, Yourope, Liberi! Appello LibDem, Base Italia, Comitato Ventotene, Liberi Oltre le Illusioni, Immoderati, AlterThink, UA Milan, ForzaUcraina, Terra Libera, Comunità dei Russi Liberi, Federazione Italiana Diritti Umani e i partiti Più Europa, Azione, Italia Viva, Volt, Radicali Milano, Giovani Democratici Milano e Partito Democratico.