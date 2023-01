Viva l’Italia, il Tricolore simbolo di libertà

Oggi l’Italia celebra la Giornata Nazionale della Bandiera. Il Tricolore. Il simbolo della nostra Patria che ci unisce, nel segno della libertà, della unità nazionale, della solidarietà. Insomma di tutti i nostri valori costituzionali.

“Raccolgaci un’unica bandiera, una speme”, scriveva, nel 1847, Goffredo Mameli nel suo Canto degli Italiani.

Simbolo di libertà soprattutto in questi anni difficili, in cui l’Italia non ha mai abdicato al suo ruolo di nazione democratica. Festeggiamo quindi il 226esimo anniversario del Tricolore, che oggi viene esposto in tutti gli uffici pubblici e istituzionali.