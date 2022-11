Barabino & Partners, l’eccellenza italiana nella consulenza di impresa

Le eccellenze italiane non si limitano al food, alla moda e alla manifattura. Barabino & Partners, dopo solo anno dall’ingresso nelle classifiche di MergerLinks, nel 2022 è diventata leading company per la categoria Pr Consultants Emea.

Ma come è stato possibile? In virtù di 144 deal in corso durante quest’anno, per un valore complessivo superiori alle 64 miliardi di sterline. La media è oltre il miliardo per ogni operazione. Numeri decisamente invidiabili, garantiti da una struttura di livello. Barabino & Partners può vantare 140 risorse, otto sedi operative in Italia e all’estero, oltre 20 milioni di euro di ricavi e un ebtida superiore ai 5 milioni nel 2021. Parliamo, di fatto, dell’unica realtà di spessore internazionale nel settore della consulenza di comunicazione d’impresa.