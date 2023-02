Caos passaporti, saltano 88mila viaggi degli italiani

È caos sui passaporti per gli italiani, con attese fino a dieci mesi per ricevere i documenti. Nove viaggiatori su 10 hanno visto lievitare a 5 settimane ed oltre il tempo necessario per ottenere un appuntamento per il rilascio del passaporto. L’effetto sul sistema turismo è molto negativo. Sono saltati 88.000 viaggi per 158,4 milioni di euro di mancate vendite. Sono i dati di Vamonos-Vacanze.it, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo.

“Per le Online travel agency (Ota) di medie e grandi dimensioni il danno è stato maggiore: la media è di 50 viaggi in fumo per circa 90mila euro di vendite non effettuate per ciascun operatore”. “Molti viaggiatori hanno preferito rimandare il rinnovo del loro passaporto durante il Covid e le pratiche si sono accumulate negli ultimi due anni; a complicare ulteriormente le cose, poi, anche l’uscita del Regno unito dall’Unione europea”. Muoversi in fretta per avere il passaporto entro l’estate, il suggerimento di Vamonos-Vacanze.it.