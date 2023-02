Dopo la pandemia, la deglobalizzazione e la guerra in Europa, ci manca solo che arrivano gli UFO. I cari vecchi “Oggetti volanti non identificati”. La notizia, al momento, è che la Casa Bianca ha creato una nuova task force sugli UFO. Social e cacciatori di alieni sono andati in tilt, su TikTok spopolano antiche teorie dei sumeri sulla invasione degli extraterrestri. Allora proviamo a restare ai fatti.

Nel corso degli ultimi dieci giorni, i caccia militari americani hanno abbattuto una serie di ‘intrusi volanti’ sui cieli degli Usa e del Canada. Uno degli ‘oggetti non identificati’, abbattuto il 4 febbraio scorso, si è scoperto essere un pallone sonda cinese. Un pallone spia per gli americani. Un pallone meteorologico sfuggito di mano ai comunisti, secondo Pechino. Ma i successivi ‘oggetti volanti non identificati’, tre in tutto, ancora non si è capito cosa erano.

Tra UFO e palloni spia cinesi

L’ultimo “Ufo” è stato abbattuto tre giorni fa sul Lago Huron da un jet militare Usa. La stampa americana parla di un audio, attribuito a uno dei piloti dei caccia americani, nel quale si sente dire che è stato avvistato un oggetto di forma ottagonale, grande quanto un’utilitaria. Insomma, non un pallone spia cinese. La nuova task force della Casa Bianca avrà il compito di studiare gli unidentified anomalous phenomena e i potenziali rischi portati dagli intrusi volanti alla sicurezza nazionale. La task force è composta da esperti del Pentagono, della Federal Aviation Administration, del Dipartimento per la sicurezza nazionale.

“Faremo ogni sforzo per comprendere e mitigare la portata di questi eventi,” ha detto il portavoce del National Security Council, Kirby. I militari Usa continuano a definire i tre velivoli abbattuti come “oggetti”. I resti di almeno uno di questi “oggetti”, il pallone sonda recuperato, sarebbero stati inviati nella sede della Fbi a Quantico per analisi più approfondite. Le dichiarazioni del portavoce Kirby alimentano le speculazioni.

La Casa Bianca smentisce i militari

Kirby ha ricordato che il presidente Biden era già stato informato sulla presenza di oggetti volanti non identificati nel giugno del 2021. Dopo che il 15 aprile dello stesso anno il Dipartimento della Difesa americano aveva confermato la veridicità di un altro video. Questo filmato mostrava altri intrusi volanti sui cieli americani. Per i cacciatori di alieni, queste non sono novità. Se mai è la stazza di chi fa certe dichiarazioni a lasciare un po’ basiti.

Nei giorni scorsi, il senatore Kennedy ha detto ai giornalisti che fatti come quelli che stiamo raccontando risalgono perlomeno al 2017. Domenica scorsa, il capo del Northern Command and the North American Aerospace Defense Command, insomma non proprio il primo americano che passa, ha dichiarato che non si può escludere che gli “oggetti” siano connessi ad alieni o extraterrestri.

Il generale è stato smentito dalla Casa Bianca, convinta che “non c’è alcun segno di attività extraterrestre” sui cieli degli Usa. Secondo il Pentagono, gli oggetti volanti abbattuti erano senza equipaggio. Non è chiaro grazie a quale fonte energetica si muovessero. L’estate scorsa il Pentagono ha creato un All-Domain Anomaly Resolution Office, parte del programma della intelligence militare, che si è occupato di analizzare oltre 360 casi di fenomeni non identificati. 171 di questi casi, raccontano i media Usa, mostrano unusual flight characteristics or performance capabilities.

Ci mancavano i palloni sonda in Moldavia e Romania

L’atteggiamento della Casa Bianca, smentire, creare nuove task force sugli UFO, mantenere un atteggiamento di segretezza, è una specie di rigore a porta aperta per i complottisti e rimestatori di professione. Tanto più che, per una sorta di effetto copycat, le notizie sugli oggetti volanti non identificati iniziano a moltiplicarsi.

Ieri il sistema di sorveglianza dell’aeronautica rumena ha rilevato un velivolo simile a un pallone meteorologico nello spazio aereo del Paese europeo. La Moldavia ha temporaneamente chiuso il suo spazio aereo dopo aver segnalato misteriosi oggetti simili a palloni meteorologici che attraversano i cieli del piccolo Paese in Europa Orientale. Il Giappone denuncia altre incursioni di palloni spia cinesi. Che sta succedendo?

La rivista americana Newsweek ha raccolti le dichiarazioni di alcuni esperti e scienziati americani che invitano ad andarci cauti con gli incontri ravvicinati del Terzo tipo. Secondo alcuni di questi ricercatori, la storia degli UFO ottagonali fa venire il sospetto che qualcuno abbia voluto curare un design tipico dell’immaginario ufologico sull’arrivo degli alieni. I palloni di forma ottagonale, infatti, possono facilmente ricordare i classici dischi volanti dei film di fantascienza. Insomma un ‘formato bufala’ a tutti gli effetti.

Newsweek ricorda il caso di “Balloon Boy” del 2009, l’incidente del ragazzo dei palloncini. La vicenda accadde a Fort Collins, in Colorado, quando Richard e Mayumi Heene fecero sollevare in volo un pallone ad elio fatto in casa a forma di disco volante. I due dichiararono che il loro unico figlio era rimasto intrappolato all’interno del pallone. Richard Heene è stato condannato a 90 giorni di carcere e ha dovuto pagare 36.000 dollari di multa per quella bravata.

Gli UFO nella storia

Quindi di che stiamo parlando, di palloni spia cinesi, di fake news o furbacchioni, di alieni che periodicamente vengono a farci visita? Nel corso della storia ci sono stati innumerevoli avvistamenti di UFO. Molti di questi eventi sono stati spiegati come casi strani o bizzarri, altri sono stati definiti dei fenomeni naturali, oppure delle bufale. Alcuni di questi episodi non sono mai stati del tutto spiegati.

Dal 218 a.c., quando lo storico Tito Livio disse di aver visto “navi nel cielo”, alla Area 51, la struttura militare statunitense top secret nel deserto del Nevada, gli UFO sono uno dei grandi misteri millenari della storia umana. Ma secondo gli esperti citati da Newsweek, la ipotesi più accreditata è che i velivoli abbattuti nei giorni scorsi siano il frutto di tecnologia umana, per quanto “avanzata”.

Disinformazione?

Infine c’è la guerra della disinformazione. Nella ridda di ipotesi e congetture che stiamo ascoltando, vale la pena citare anche il tweet dell’ex NSA, il whistleblower Edward Snowden. Convinto, quest’ultimo, che l’isteria sugli UFO è solo un’arma di distrazione di massa. Per Snowden, gli UFO servono a sviare l’attenzione sulla guerra. Nel caso specifico, a silenziare l’ultimo scoop del giornalista Seymour Hersh. Il giornalista, e un po’ ammaccato Premio Pulitzer, ha pubblicato un lungo articolo in cui accusa la Cia di aver fatto esplodere il gasdotto Nord Stream. Ma la Casa Bianca nega: “Completa invenzione”. Come gli UFO?