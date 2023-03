Covid, nuovo botta e risposta Crisanti e Bassetti

Il professor Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova e senatore del Pd, è stato incaricato dalla Procura di Bergamo di redigere una perizia sulla gestione della pandemia, includendo la mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e l’applicazione del piano pandemico.

“Su mandato della Procura ho ricostruito una serie di fatti e di eventi. Mi sono impegnato per dare una risposta al dolore dei parenti delle vittime”, ha dichiarato Crisanti. “Non sta a me stabilire se siano stati commessi degli errori. Sono emerse delle criticità minori per quanto riguarda il pronto soccorso di Alzano Lombardo, ma sono emerse invece delle criticità molto importanti su due altri problemi: l’applicazione del piano pandemico e la tempestività della creazione della zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro.”

Inoltre, Crisanti ha evidenziato che “l’Italia aveva un piano pandemico con forza di legge che prevedeva determinate decisioni in caso di emergenza. La Procura evidentemente ha deciso che non è stato eseguito. Io ho dimostrato che un piano esisteva e che c’erano una modalità di attuazione e degli organi preposti a questo”.

D’altra parte, il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha espresso il suo dissenso riguardo alla possibilità di trovare colpevoli attraverso un processo fatto in una singola città. “Se vogliamo andare a guardare l’organizzazione che ci ha portato ad affrontare la pandemia dobbiamo andare a guardare se tutte le cose erano state fatte in maniera appropriata, ma non solo a Bergamo, a livello nazionale. Il piano pandemico era vecchio di 14 anni, ma c’erano scritte alcune cose che se fossero state applicate avrebbero permesso di migliorare la situazione ”

In merito alle critiche sulla perizia di Crisanti, il microbiologo ha affermato di essere imparziale. “Questo non dipende da quel che penso, ma da se agisco in modo integro. La fuga di notizie – ha concluso – su questo caso dimostra che la mia perizia non ha guardato in faccia a nessuno.”