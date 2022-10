Giornata del risparmio, Giorgetti in campo per difenderlo

Nella Giornata del risparmio ecco la prima uscita di Giancarlo Giorgetti da ministro dell’Economia. Dopo aver sottolineato l’importanza di incoraggiare la già robusta propensione al risparmio nazionale, si è soffermato sui nuovi strumenti che possano incanalarla che siano compatibili con la transizione ecologica ed energetica.

L’aumento dell’inflazione e la congiuntura economica sfavorevole sono elementi che non si possono ignorare secondo il titolare del MEF. In particolare, il ministro ha assicurato che monitorerà l’urgente tema dell’aumento del costo del credito per imprese e famiglie. Giorgetti è stato inequivocabile nel suo primo discorso. Le istituzioni finanziarie, come banche e assicurazioni, svolgeranno un ruolo sempre più dirimente. L’obiettivo? Aiutare i risparmiatori verso scelte consapevoli, indirizzandoli positivamente.

Ecco chi è Maurizio Leo (FDI), viceministro dell’Economia con Giorgetti

La giornata di oggi è importante per il MEF, Giorgetti ha un numero due. Infatti, è arrivata la nomina di Maurizio Leo a viceministro dell’Economia. Leo, già deputato della XIV e XV legislatura, ora è nuovamente deputato e responsabile economico di Fratelli d’Italia. Tra il 2009 e il 2011 è stato assessore alle Politiche Economiche Finanziarie e di Bilancio di Roma Capitale durante la sindacatura di Alemanno.

Classe 1955 è laureato in Giurisprudenza. Ha svolto il ruolo di direttore centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario nel Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze. Docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, alla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, all’Accademia della Guardia di Finanza, alla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, è stato a lungo editorialista de Il Sole 24 Ore.