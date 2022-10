Governo, Marina Calderone in corsa come ministro del Lavoro

C’è il nome di Marina Calderone fra i tecnici del nuovo Governo che Giorgia Meloni intende presentare al presidente Mattarella forse già prima della fine di questa settimana.

Marina Calderone potrebbe quindi prendere il posto di Andrea Orlando come ministro del lavoro. Calderone guida da anni il Consiglio dell’Ordine dei consulenti del Lavoro. È anche stata membro del Cda di Leonardo.

A Calderone spetterebbe di mettere mano alla riforma del reddito di cittadinanza, uno dei provvedimenti più controversi degli ultimi anni.

Nelle intenzioni del Centrodestra, l’idea è di riformare il reddito, puntando a sostenere i redditi dei poveri e di chi, davvero, non è in grado di lavorare.

L’obiettivo al tempo stesso sarebbe quello di potenziare e innovare le politiche attive del lavoro.

Marina Calderone, classe 1965, è originaria di Bonorva, in provincia di Sassari. Si è laureata in Economia Aziendale per poi diventare consulente del lavoro nel 1994, e ricopre la carica del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro dal 2005.

Negli ultimi tempi, è intervenuta prendendo posizione sui temi legati alla fiscalità. In particolare sulla riduzione del cuneo fiscale e contributivo per allegerire il peso del fisco su imprese e lavoro.

Ha anche fatto riferimento al dialogo con le parti sociali, spiegando che la parola “dialogo”, in questo momento, è fondamentale per garantire la coesione sociale.

Coesione sociale, riforma delle politiche attive e riduzione del costo del lavoro. Una tripletta che, una volta messa in pratica, servirebbe a sostenere e rilanciare il nostro sistema imprenditoriale e il mercato del lavoro.